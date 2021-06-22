В Болгарии почтили память жертв Великой Отечественной войны

В Болгарии проходят мероприятия по случаю Дня памяти и скорби. В 80-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны состоялась церемония возложения венков у памятника Советской армии, расположенного в центре Софии.

Накануне у мемориала также была организована акция "Свеча памяти", на которой присутствовала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Собравшиеся почтили память жертв войны минутой молчания.

Во вторник поднесение цветов запланировано и у знаменитого монумента красноармейскому воину-освободителю "Алеша" в Пловдиве.

В настоящее время в Российском культурно-информационном центре проходит научная конференция "80 лет начала Великой Отечественной войны - правда, уроки, мир сегодня". К юбилею трагических событий также приурочено открытие выставок в РКИЦ.