В Москве может быть побит температурный рекорд

По прогнозам синоптиков, во вторник, 22 июня, погода в Москве может побить температурный рекорд 120-летней давности. Уже в утренние часы на термометрах +29 градусов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В городе температура воздуха может превысить +35 градусов. Температура превышает климатическую норму на 8-10 градусов. В городе усилили полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников. Проводят его исключительно в ночное время - с 21:00 до 06:00. В это время влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению автомобилей.

В 10:00 городские службы приступили к поливу проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и парковок. За день цикл работ повторят несколько раз.

В 13:00 в городе проведут аэрацию. Струи воды поливомоечной техники направляются вверх - так охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.