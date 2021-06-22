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22.06.2021 15:12
Рубрика: Общество

В общежития Финуниверситета будут заселять только вакцинированных

Текст: Мария Агранович

В общежития Финансового университета при правительстве РФ смогут заселиться только студенты, привитые от коронавируса, причем двумя компонентами вакцины. Непривитым нужно вакцинироваться до 25 августа. Такой приказ подписал ректор вуза Михаил Эскиндаров.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Всем обучающимся, проживающим в общежитиях Финансового университета, в срок до 25 августа 2021 года пройти полный курс вакцинации… с предоставлением администрации общежитий сертификата о вакцинации или медотвода", - говорится в документе, опубликованном на сайте вуза.

Тем, кто не принесет документы, придется съехать. Если учащийся несовершеннолетний и прививка пока не разрешена, то принести сертификат о вакцинации разрешается в течение месяца со дня совершеннолетия.

Общество Образование Наука и образование Финансовый университет Вакцинация от коронавируса Классный час с Марией Агранович

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