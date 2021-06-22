Власти Москвы оценили возможность локдауна

Локдаун как средство борьбы с пандемией может быть применен только в самом крайнем случае. Об этом в эфире "России 24" заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя взрывной рост заболеваемости COVID-19.

На данный момент для остановки заболеваемости применяются другие методы. В частности, введены ограничения на посещение массовых мероприятий и заведений общепита. Разворачиваются дополнительные места в ковидных стационарах, также укрепляется амбулаторное звено.

"Уже открыты 35 КТ-центров, усиливаем амбулаторную службу, делаем все, чтобы максимальное количество пациентов могло качественно лечиться амбулаторно", - отметила Анастасия Ракова. На данный момент доля ковидных больных, находящихся дома, составляет 70 процентов.