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Вышел тизер детективного сериала Netflix "Каштановый человечек"

Новости
    22.06.2021, 14:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован переведенный субтитрами тизер датского детективного сериала "Каштановый человечек" (The Chestnut Man).

Фото: youtube.com/ NEON
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В основе - одноименный бестселлер Сорена Свейструпа (вышел и на русском), известного по сериалу "Убийство" и работой над адаптацией "Снеговика" своего коллеги по цеху Несбё.

По центру - попытки двух разнополых детективов изловить маньяка, который на местах своих кровавых злодеяний оставляет фирменный знак - фигурки человечков из каштанов, собственно. Причем дело еще более усложняется за счет странных деталей - на одном из человечков обнаруживаются отпечатки пальцев девочки, числящейся пропавшей уже больше года.

Премьера - осенью.

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