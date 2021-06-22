Вышел тизер детективного сериала Netflix "Каштановый человечек"

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован переведенный субтитрами тизер датского детективного сериала "Каштановый человечек" (The Chestnut Man).

В основе - одноименный бестселлер Сорена Свейструпа (вышел и на русском), известного по сериалу "Убийство" и работой над адаптацией "Снеговика" своего коллеги по цеху Несбё.

По центру - попытки двух разнополых детективов изловить маньяка, который на местах своих кровавых злодеяний оставляет фирменный знак - фигурки человечков из каштанов, собственно. Причем дело еще более усложняется за счет странных деталей - на одном из человечков обнаруживаются отпечатки пальцев девочки, числящейся пропавшей уже больше года.

Премьера - осенью.