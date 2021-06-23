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23 июня 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 23 июня 2021 года № 382-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом "р" следующего содержания:

"р) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

2) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Рекомендовать руководителям государственных органов Республики Алтай предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы государственным гражданским служащим Республики Алтай (работникам государственных органов Республики Алтай) в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с трудовым законодательством.";

3) в пункте 11:

подпункт "в1" признать утратившим силу;

подпункт "л" признать утратившим силу;

4) пункт 11.1 признать утратившим силу;

5) в пункте 12:

подпункт "б1" признать утратившим силу;

подпункт "м" признать утратившим силу;

дополнить подпунктом "о" следующего содержания:

"о) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы муниципальным служащим (работникам органов местного самоуправления в Республике Алтай) в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с трудовым законодательством.";

6) подпункт "к" пункта 14 признать утратившим силу;

7) дополнить пунктом 14.2.1 следующего содержания:

"14.2.1. Исполнительным органам государственной власти Республики Алтай и их должностным лицам, предусмотренным Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 25 мая 2020 года 131-у "Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", активизировать составление протоколов об указанных административных правонарушениях.";

8) пункт 14.5 признать утратившим силу;

9) пункт 14.5.1 признать утратившим силу.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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