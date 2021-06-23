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Рубрика: В мире

Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны

58-летний житель штата Оклахома Джон Аренс задержан полицией за серию угроз в адрес президента страны, а также в адрес представителей Конгресса и членов их семей, передает ТАСС. Сейчас его допрашивают представители минюста.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По данным правоохранителей, в течение нескольких месяцев Аренс слал электронные письма на местный телеканал, в которых требовал денег, угрожая смертью первым лицам.

Злоумышленника быстро вычислили и задержали. Сообщается, что на допросе он "предположительно подтвердил отправку сообщений с угрозами". Какое ему за это грозит наказание - пока неизвестно.

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