Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны

58-летний житель штата Оклахома Джон Аренс задержан полицией за серию угроз в адрес президента страны, а также в адрес представителей Конгресса и членов их семей, передает ТАСС. Сейчас его допрашивают представители минюста.

По данным правоохранителей, в течение нескольких месяцев Аренс слал электронные письма на местный телеканал, в которых требовал денег, угрожая смертью первым лицам.

Злоумышленника быстро вычислили и задержали. Сообщается, что на допросе он "предположительно подтвердил отправку сообщений с угрозами". Какое ему за это грозит наказание - пока неизвестно.