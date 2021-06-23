Американец показал, как не надо чинить тормоза

В американском штате Висконсин пикап Ford F-250 перевернулся из-за неудачного ремонта тормозов, выполненного владельцем. Об этом случае рассказал на своей страничке Facebook шериф округа Бэррон.

Авария была ужасной: машина пролетела по воздуху около 30 метров, перевернулась, но, к счастью, обошлось без жертв. Водитель отделался легкими травмами, собака, что сидела с ним в кабине, не получила ни царапины.

При осмотре пикапа сотрудники полиции быстро нашли причину вылета с трассы - тормозной шланг на левом переднем колесе оказался пережат щипцами. Таким образом, торможение выполнялось только тремя колесами.

Очевидно, во всем виноват сам владелец машины - он признался, что недавно занимался ее ремонтом. А щипцы, видимо, служили, чтобы перекрыть ток тормозной жидкости на время замены каких-то деталей.

Разбитой машиной эта история не заканчивается. Помимо прочего оказалось, что у горе-механика нет действующих водительских прав, поэтому его отправили за решетку.