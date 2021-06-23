Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

Министерство обороны Великобритании предпочло не заметить предупредительной стрельбы и бомбометания по своему эсминцу Defender у мыса Фиолент на юго-западной оконечности Крыма.

В заявлении британского военного ведомства говорится, что Defender никто не обстреливал, корабль следует через территориальные воды Украины, а российский корабль неподалеку проводил учебные стрельбы. Объяснение получилось не очень складное, но для Лондона это лучше, чем признать, что новейший эсминец Ее Величества, введенный в строй в 2013 году, был вынужден поспешно удалиться после встречи с российским сторожевиком и бомбардировщиком.

Напомним, около полудня Defender без предварительного уведомления вошел в территориальные воды РФ в районе, закрытом для плавания иностранных судов. На предупреждения по радио о нарушении государственной границы корабль не отреагировал.

- Пограничный сторожевой корабль Черноморского флота дважды выполнил предупредительную стрельбу. После того, как реакции не последовало и на это, бомбардировщик Су-24М морской авиации ЧФ выполнил предупредительное бомбометание по курсу следования эсминца. Было сброшено четыре бомбы ОФАБ-250. После этого Defender изменил курс и покинул территориальные воды России, - рассказали в Минобороны РФ.

Британский военный атташе вызван в российский МИД в связи с инцидентом.