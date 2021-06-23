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23.06.2021,  
16:00
Текст:  Антон Валагин

Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю

Министерство обороны Великобритании предпочло не заметить предупредительной стрельбы и бомбометания по своему эсминцу Defender у мыса Фиолент на юго-западной оконечности Крыма.

Фото: РИА Новости
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В заявлении британского военного ведомства говорится, что Defender никто не обстреливал, корабль следует через территориальные воды Украины, а российский корабль неподалеку проводил учебные стрельбы. Объяснение получилось не очень складное, но для Лондона это лучше, чем признать, что новейший эсминец Ее Величества, введенный в строй в 2013 году, был вынужден поспешно удалиться после встречи с российским сторожевиком и бомбардировщиком.

Напомним, около полудня Defender без предварительного уведомления вошел в территориальные воды РФ в районе, закрытом для плавания иностранных судов. На предупреждения по радио о нарушении государственной границы корабль не отреагировал.

- Пограничный сторожевой корабль Черноморского флота дважды выполнил предупредительную стрельбу. После того, как реакции не последовало и на это, бомбардировщик Су-24М морской авиации ЧФ выполнил предупредительное бомбометание по курсу следования эсминца. Было сброшено четыре бомбы ОФАБ-250. После этого Defender изменил курс и покинул территориальные воды России, - рассказали в Минобороны РФ.

Британский военный атташе вызван в российский МИД в связи с инцидентом.

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