Центр "Вектор" ответил на сообщения о "московском" штамме COVID-19

Говорить о появлении специфической "московской" мутации COVID-19 пока сложно, заявили новосибирском научном центре "Вектор".

Ученые отмечают, что так называемый московский штамм, о котором недавно стали говорить, пока является "по большей части условным и гипотетическим феноменом".

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России формируются две новые разновидности коронавируса. Речь идет о "сибирском" и "северо-западном" штаммах.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что новые разновидности коронавируса не утяжеляют течение болезни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом во время новой вспышки в Москве найден мутировавший "индийский" штамм. Градоначальник также отметил, что для сопротивления этому варианту инфекции нужен более высокий уровень антител.