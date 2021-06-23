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23.06.2021 13:55
Рубрика: Общество

Центр "Вектор": В России нет штамма COVID-19 "дельта плюс"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В России не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом COVID-19, получившим название "дельта плюс". Об этом РИА Новости заявили в новосибирском научном центре "Вектор".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"В настоящее время вариант "дельта плюс" в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займет среди других циркулирующих вариантов", - отметили ученые.

В "Векторе" добавили, что эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить.

Ранее руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что "дельта-плюс" обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: заразиться вируса можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.

Специалисты отмечают, что "дельта-плюс" проявляет устойчивость к антителам и способен преодолевать иммунную защиту.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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