Центр "Вектор": В России нет штамма COVID-19 "дельта плюс"

В России не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом COVID-19, получившим название "дельта плюс". Об этом РИА Новости заявили в новосибирском научном центре "Вектор".

"В настоящее время вариант "дельта плюс" в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займет среди других циркулирующих вариантов", - отметили ученые.

В "Векторе" добавили, что эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить.

Ранее руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что "дельта-плюс" обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: заразиться вируса можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.

Специалисты отмечают, что "дельта-плюс" проявляет устойчивость к антителам и способен преодолевать иммунную защиту.