Евгений Миронов - о театре, семье и новых ролях

Евгений Миронов: Я думал, что спектакль из-за пандемии просто не состоится, ведь он ставился по сути без режиссера, Алвиса Херманиса.
А как же репетировали?
Евгений Миронов: С Чулпан Хаматовой, например, репетировали по Зуму. Потом я поехал к режиссеру на перекладных, так как самолеты не летали и поезда не ходили. На границе была огромная очередь. Слышу со всех сторон: "Миронов, Миронов!". Пограничники обещают помочь побыстрее пересечь границу. Вдруг какая-то уставшая женщина зовет другую: "Смотри, Миронов!" "Так он же умер!" - отвечает та. Границу я перешел с чемоданчиком. В лесу меня ждала машина.
Ну прямо как Штирлиц.
Евгений Миронов: Потом стали репетировать через монитор, по которому за нашими репетициями следил режиссер. Мы его не видели, но он успокаивал: "Я вас вижу! Вижу!"
Вы встречались до спектакля с Михаилом Горбачевым?
Евгений Миронов: Я с ним дружу. Он кремень.
Алвис Херманис поставил "Рассказы Шукшина", где Василий Макарович вывел типаж этакого деревенского интеллигента.
Евгений Миронов: Сам я тоже из глубинки, родился в Саратовской области. Мама работала электромонтажницей, тетя - крановщицей. В театр моя тетя всегда ходила со сменной обувью. Мама мечтала стать актрисой, и мы исполнили ее мечту. Сестра стала балериной. Я отправился в Москву в Школу-студию МХАТ и был уверен, что мой земляк Олег Табаков пустит меня к себе пожить - ждал его с чемоданом у входа в театр. Потом в Москву перебрались родители. Жили бедно, и Олег Павлович разрешил маме работать в столовой "Табакерки", потом билетером.
Широкая известность к вам пришла после главной роли в фильме Михаила Пташука "В августе 44-го", снятом на "Беларусьфильме".
Евгений Миронов: Это был мой первый военный фильм. У меня были великолепные партнеры - Влад Галкин, Александр Балуев, Беата Тышкевич, лауреат премии Союзного государства Алексей Петренко.
Церемония премии "Хрустальная Турандот" была посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Вы тоже причастны к космической теме.
Евгений Миронов: Снять фильм "Время первых" - моя идея. Лента основана на событиях, связанных с полетом Алексея Леонова и Павла Беляева на корабле "Восход-2". Я выступил не только артистом, но и сопродюсером. Первый отряд космонавтов совершил невероятное число подвигов. Это фильм о русском духе. Герои не с Марса прилетели. Они жили среди нас. И мы жили среди них.
Что вас поразило в Леонове?
Евгений Миронов: Он вышел в открытый космос и проявил исключительное мужество, когда раздувшийся скафандр мешал его возвращению на корабль. Вернуться в корабль Леонову удалось, только "стравив" из скафандра лишний воздух. Он залез в люк не ногами, а головой вперед. Перед посадкой отказала автоматическая система ориентации, и Беляев вручную сориентировал корабль.
Напарника Алексея Леонова, вручную посадившего "Восход-2", Павла Беляева сыграл Константин Хабенский.
Евгений Миронов: Кастинг мы проводили с Тимуром Бекмамбетовым. Я давно хотел поработать с Хабенским. Костя даже внешне похож на Павла Беляева.
Где проходили съемки?
Евгений Миронов: На проекте работала команда специалистов Центра подготовки космонавтов, люди из РКК "Энергия", где создавался корабль "Восход-2". А презентация фильма прошла в РКК "Энергия", где создавался "БелКА" - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли.
Вас не смущает, что появились рестораны для вакцинированных и невакцинированных?
Евгений Миронов: Смущает, что разделяют нас на белых и синих, но если людям комфортно, то почему бы нет?
Чем сын увлекается?
Евгений Миронов: Спортом и макросъемкой. Увидит муравья и начинает его снимать. Купил ему фотоаппарат.
Выходные у вас случаются?
Евгений Миронов: Я их панически боюсь.
В приметы верите?
Евгений Миронов: Нет.
Вы как-то настраиваетесь на спектакль?
Евгений Миронов: Мы собираемся вместе со всеми, кто участвует в постановке, и берем нужный тон (звук. - Прим. авт.).
Чего не можете себе простить?
Евгений Миронов: То, что ни разу не прыгнул с парашютом.
Что такое для вас любовь?
Евгений Миронов: Это чудо, которое надо беречь.
Помните свою первую любовь?
Евгений Миронов: Я был влюбчив.
А сейчас?
Евгений Миронов: Стабилен.
1 июля в Сети выходит 12-серийный фильм "Пробуждение", где вы играете главную роль.
Евгений Миронов: Я впервые сыграл сотрудника полиции. Прошло время, когда были интересны только сюжетные линии без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины. Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж был максимально приближен к жизни. Он профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях.
Премия "Хрустальная Турандот" основана в 1991 году. Ее лауреатами в разные годы становились Олег Ефремов, Олег Табаков, Марк Захаров, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, лауреат премии Союзного государства Владимир Зельдин.