Евгений Миронов - о театре, семье и новых ролях

В музее-усадьбе "Архангельское" прошла тридцатая церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот". Участниками вечера стали художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, кинорежиссер Сергей Урсуляк, сатирик Геннадий Хазанов, бард Олег Митяев... Одним из лучших спектаклей признан "Горбачев" Алвиса Херманиса в Театре Наций. Премию получил его художественный руководитель народный артист России Евгений Миронов.

Евгений Миронов: Я думал, что спектакль из-за пандемии просто не состоится, ведь он ставился по сути без режиссера, Алвиса Херманиса.

А как же репетировали?

Евгений Миронов: С Чулпан Хаматовой, например, репетировали по Зуму. Потом я поехал к режиссеру на перекладных, так как самолеты не летали и поезда не ходили. На границе была огромная очередь. Слышу со всех сторон: "Миронов, Миронов!". Пограничники обещают помочь побыстрее пересечь границу. Вдруг какая-то уставшая женщина зовет другую: "Смотри, Миронов!" "Так он же умер!" - отвечает та. Границу я перешел с чемоданчиком. В лесу меня ждала машина.

Ну прямо как Штирлиц.

Евгений Миронов: Потом стали репетировать через монитор, по которому за нашими репетициями следил режиссер. Мы его не видели, но он успокаивал: "Я вас вижу! Вижу!"

Вы встречались до спектакля с Михаилом Горбачевым?

Евгений Миронов: Я с ним дружу. Он кремень.

Алвис Херманис поставил "Рассказы Шукшина", где Василий Макарович вывел типаж этакого деревенского интеллигента.

Евгений Миронов: Сам я тоже из глубинки, родился в Саратовской области. Мама работала электромонтажницей, тетя - крановщицей. В театр моя тетя всегда ходила со сменной обувью. Мама мечтала стать актрисой, и мы исполнили ее мечту. Сестра стала балериной. Я отправился в Москву в Школу-студию МХАТ и был уверен, что мой земляк Олег Табаков пустит меня к себе пожить - ждал его с чемоданом у входа в театр. Потом в Москву перебрались родители. Жили бедно, и Олег Павлович разрешил маме работать в столовой "Табакерки", потом билетером.

Широкая известность к вам пришла после главной роли в фильме Михаила Пташука "В августе 44-го", снятом на "Беларусьфильме".

Евгений Миронов: Это был мой первый военный фильм. У меня были великолепные партнеры - Влад Галкин, Александр Балуев, Беата Тышкевич, лауреат премии Союзного государства Алексей Петренко.

Церемония премии "Хрустальная Турандот" была посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Вы тоже причастны к космической теме.

Евгений Миронов: Снять фильм "Время первых" - моя идея. Лента основана на событиях, связанных с полетом Алексея Леонова и Павла Беляева на корабле "Восход-2". Я выступил не только артистом, но и сопродюсером. Первый отряд космонавтов совершил невероятное число подвигов. Это фильм о русском духе. Герои не с Марса прилетели. Они жили среди нас. И мы жили среди них.

Что вас поразило в Леонове?

Евгений Миронов: Он вышел в открытый космос и проявил исключительное мужество, когда раздувшийся скафандр мешал его возвращению на корабль. Вернуться в корабль Леонову удалось, только "стравив" из скафандра лишний воздух. Он залез в люк не ногами, а головой вперед. Перед посадкой отказала автоматическая система ориентации, и Беляев вручную сориентировал корабль.

Напарника Алексея Леонова, вручную посадившего "Восход-2", Павла Беляева сыграл Константин Хабенский.

Евгений Миронов: Кастинг мы проводили с Тимуром Бекмамбетовым. Я давно хотел поработать с Хабенским. Костя даже внешне похож на Павла Беляева.

Где проходили съемки?

Евгений Миронов: На проекте работала команда специалистов Центра подготовки космонавтов, люди из РКК "Энергия", где создавался корабль "Восход-2". А презентация фильма прошла в РКК "Энергия", где создавался "БелКА" - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Вас не смущает, что появились рестораны для вакцинированных и невакцинированных?

Евгений Миронов: Смущает, что разделяют нас на белых и синих, но если людям комфортно, то почему бы нет?

В ленте "В августе 44-го", снятой на "Беларусьфильме", у меня были великолепные партнеры - Влад Галкин, Александр Балуев, Беата Тышкевич, лауреат премии Союзного государства Алексей Петренко

Чем сын увлекается?

Евгений Миронов: Спортом и макросъемкой. Увидит муравья и начинает его снимать. Купил ему фотоаппарат.

Выходные у вас случаются?

Евгений Миронов: Я их панически боюсь.

В приметы верите?

Евгений Миронов: Нет.

Вы как-то настраиваетесь на спектакль?

Евгений Миронов: Мы собираемся вместе со всеми, кто участвует в постановке, и берем нужный тон (звук. - Прим. авт.).

Чего не можете себе простить?

Евгений Миронов: То, что ни разу не прыгнул с парашютом.

Что такое для вас любовь?

Евгений Миронов: Это чудо, которое надо беречь.

Помните свою первую любовь?

Евгений Миронов: Я был влюбчив.

А сейчас?

Евгений Миронов: Стабилен.

1 июля в Сети выходит 12-серийный фильм "Пробуждение", где вы играете главную роль.

Евгений Миронов: Я впервые сыграл сотрудника полиции. Прошло время, когда были интересны только сюжетные линии без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины. Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж был максимально приближен к жизни. Он профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях.

Евгений Миронов: Я давно хотел поработать с Хабенским. Костя даже внешне похож на Павла Беляева. Фото: Bazelevs Distribution

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Премия "Хрустальная Турандот" основана в 1991 году. Ее лауреатами в разные годы становились Олег Ефремов, Олег Табаков, Марк Захаров, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, лауреат премии Союзного государства Владимир Зельдин.