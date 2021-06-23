Постановление правительства Ленинградской области от 23 июня 2021 года № 394 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

дополнить пунктом 1.19.2 следующего содержания:

"1.19.2. Деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги музеев и внемузейных пространств, а также фитнес-центров (фитнес-клубов) осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при этом ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на деятельность этих организаций при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.";

пункты 1.20 и 1.21 изложить в следующей редакции:

"1.20. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при этом ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на деятельность этих организаций при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.

1.21. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, и при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (гигиенические маски), применение перчаток носит рекомендательный характер;

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, дату посещения;

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.

Ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.";

пункт 1.27 дополнить абзацами следующего содержания:

"Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Ленинградской области, осуществляющих деятельность в сферах, установленных пунктами 1.19.2, 1.20, 1.21 настоящего постановления, а также хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у которых 60 и более процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19 или 80 процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19 с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19 и (или) перенесли COVID-19 не позднее чем шесть месяцев назад, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по форме, установленной приложением 4 к настоящему постановлению, в том числе путем заполнения указанной формы, размещенной на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "'Интернет" (www.813.ru), подписанный руководителем хозяйствующего субъекта, с приложением подтверждающих документов направляется в орган местного самоуправления Ленинградской области, на территории которого осуществляется деятельность. Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 подлежит проверке органом местного самоуправления Ленинградской области и направлению для согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области паспорт, заверенный подписью уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления Ленинградской области и печатью данного органа, выдается в течение трех рабочих дней хозяйствующему субъекту с даты его направления в орган местного самоуправления Ленинградской области. Информация о выданном паспорте коллективного иммунитета к COVID-19 вносится в реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19, ведение которого осуществляется органом местного самоуправления, выдавшим паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.";

пункт 1.32 признать утратившим силу;

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Ломоносовский";

в графе 4 (Зона 3) слово "Ломоносовский" исключить;

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Ломоносовский";

в графе 5 (Зона 3) слово "Ломоносовский" исключить;

строки 24-26 изложить в следующей редакции:

дополнить приложением 4 следующего содержания:

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







