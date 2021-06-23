МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 23 июня, что Германия оставила без содержательного ответа восемь обращений Генпрокуратуры РФ по инциденту с блогером Алексеем Навальным.

По словам Захаровой, немецкие правоохранительные органы "оставили без единого содержательного ответа в общей сложности восемь обращений Генеральной прокуратуры РФ об оказании международно-правовой помощи по ситуации с Навальным", и дают понять, что "не собираются удовлетворять эти запросы и впредь".

Как отметила дипломат, "в условиях труднообъяснимой и крайне подозрительной некооперабельности германских властей продолжение с ними диалога по любым аспектам данного дела представляется абсолютно бессмысленным. При этом российская сторона подтверждает готовность вернуться к взаимодействию для выяснения всех обстоятельств произошедшего с российским гражданином после выполнения властями ФРГ своих обязательств в области международного правоохранительного сотрудничества и предоставления всех запрошенных у них данных и вещественных доказательств".