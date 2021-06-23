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23.06.2021,  
11:24
Текст:  Николай Грищенко

National Interest назвал "Бумеранг" машиной будущего

Российская колесная боевая машина пехоты ВПК-7829 на платформе "Бумеранг", показанная на военной выставке MILEX 2021 в Беларуси, привлекла самое пристальное внимание военных экспертов из США.

"Эта новая российская боевая машина - будущее войны", - под таким заголовком вышел подробный обзор бронемашины в американском издании The National Interest.

Фото: youtube.com
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Обозреватель отметил, что "Бумеранг" имеет оригинальную компоновку моторного отсека. Двигатель располагается впереди машины, что позволило сделать широкий задний люк для быстрого выхода восьми вооруженных десантников и трех членов экипажа. Кроме того, "Бумеранг" имеет усиленную по сравнению с предшественниками броню, сравнимую по эффективности с танковой. Машина оснащена дистанционно управляемой башней от тяжелой БМП "Армата Т-15". В ней на выбор военных могут располагаться 30-мм пушка и противотанковые ракеты "Атака" или "Корнет", либо 57-мм орудие с пулеметом.

Для управления вооружением и ведения прицельной стрельбы имеется двухплоскостной стабилизатор вооружения, многоканальный оптико-электронный прицельный комплекс с лазерным дальномером. "Бумеранг" также оснащен независимой подвеской, дизельным двигателем мощностью 750 л.с., способен преодолевать различные препятствия и развивать скорость свыше 100 км/ч. Запас хода составляет не менее 800 км.

Как подчеркивают американский обозреватель, БМП может использоваться как платформа для любых машин, состоящих на вооружении: инженерных, санитарных, артиллерийских, зенитных и разведки.

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бронетехника
Фото: Tak na Poważnie / youtube.com
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