Указ губернатора Новгородской области от 23 июня 2021 года № 291 "О мерах по снижению распространения коронавирусной инфекции на территории Новгородской области"

В целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории Новгородской области и обеспечения формирования коллективного иммунитета:

1. Установить для лиц, замещающих государственные должности Новгородской области и должности государственной гражданской службы Новгородской области в органах исполнительной власти Новгородской области, нерабочий день с сохранением денежного содержания в день прохождения каждого из этапов вакцинации от COVID-19 либо следующий за ним день по их заявлению на имя представителя нанимателя (работодателя).

2. Руководителям органов исполнительной власти Новгородской области установить в отношении лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новгородской области в органах исполнительной власти Новгородской области, нерабочий день с сохранением денежного содержания в день прохождения каждого из этапов вакцинации от COVID-19 либо следующий за ним день по их заявлению на имя представителя работодателя.

3. Рекомендовать руководителям иных государственных органов Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области, государственным (бюджетным, автономным и казенным) учреждениям, созданным Новгородской областью, муниципальным учреждениям установить работникам указанных органов и учреждений аналогичные гарантии за прохождение вакцинации от COVID-19.

4. Разместить указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







