Обвиняемые в контрабанде ювелирных изделий предстанут перед судом

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о завершении Следственным управлением на транспорте по Центральному федеральному округу предварительного расследования уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в контрабанде ювелирных изделий из Европы и США в Россию.

В феврале 2019 года в международном аэропорту Шереметьево была задержана россиянка с крупной партией украшений. Прибыв из США, женщина проследовала через "зеленый коридор" терминала D и была остановлена сотрудником таможни. В ходе досмотра у нее обнаружили 18 ювелирных изделий, которые не были заявлены в декларации. Их рыночная стоимость превысила три миллиона рублей.

А в апреле того же года в аэропорту Домодедово была задержана еще одна гражданка России, прилетевшая из Рима. В ее личных вещах также обнаружили незадекларированные ювелирные изделия на такую же сумму.

Оперативные сотрудники таможни нашли связь между этими двумя случаями и возбудили уголовное дело. Собранные материалы были переданы в следственное управление УТ МВД России по ЦФО.

Сыщики установили организатора криминальной схемы - 26-летнюю россиянку, проживающую в США. В одной из социальных сетей она познакомилась с владелицей популярного аккаунта - 39-летней москвичкой - и предложила ей за вознаграждение подыскивать среди своих подписчиков покупателей ювелирных изделий иностранных производителей. Получив согласие, она попросила двух приятельниц перевозить незадекларированный товар в Россию.

Им удалось реализовать несколько крупных партий украшений. Но вскоре две дамы-курьера были задержаны, с них взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Их уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.

А вот уголовные дела в отношении их соучастницы, а также лидера группы, которая скрылась от следствия и объявлена в международный розыск, выделены в отдельное производство.