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23.06.2021,  
14:14
Текст:  Алексей Брусилов

Появились первые фото новейшего белорусского БТР V-2

Одной из главных новинок открывшейся в Минске 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 стал белорусский бронетранспортер МЗКТ-690003, известный также как Volat V2 или БТР V-2.

О его создании в Государственном военно-промышленном комитете РБ рассказали лишь пару недель назад. Также сообщали о скорой презентация этого изделия. После этой информации военные эксперты терялись в догадках - будет представлена реальная машина или ее уменьшенные макеты. И вот обнародованы фотографии настоящего бронетранспортера, который, надо сказать, выглядит достаточно современно - у него имеются все атрибуты техники такого класса.

Фото: Gunnery Sergeant Shannon Arledge of the 2nd Marine Aircraft Wing / wikipedia.org
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Например, внутри, в десантном отделении смонтированы специальные энергопоглощающие кресла и подвесной пол.

Боевое отделение в этом варианте является обитаемым. Оно заимствовано от БМП-2 с известной, хорошо зарекомендовавшей себя многолетней эксплуатацией 30-мм автоматической скорострельной пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Однако, видно, что установлены новые многоканальные (в том числе с тепловизорами) прицелы наводчика-оператора и командира.

Первоначально сообщалось, что мощность двигателя составляет 460 л.с, сейчас речь уже ведется о 550-сильном моторе, который работает с гидромеханической шестиступенчатой коробкой передач.

В экипаж входят 3 человека, плюс 8 десантников - мотострелков. В корме для посадки и высадки имеется аппарель. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч и до 10 км/ч на плаву. Полная боевая масса - 19900 кг.

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