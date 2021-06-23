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23.06.2021 18:15

Председатель ПСБ Петр Фрадков провел рабочую встречу с главой Чувашской Республики

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили промежуточные итоги выполнения комплексной программы социально-экономического развития региона при участии ПСБ и строительство Центра уличного баскетбола в Чебоксарах.

"Сейчас поддержку со стороны банка уже получают крупные региональные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют проекты диверсификации, а также малый и средний бизнес, население, и мы намерены двигаться в этом направлении и дальше, содействуя созданию необходимых условий для развития отрасли и бизнеса и благополучия жителей региона, - отметил Петр Фрадков. - Кроме того, мы приступаем к строительству Центра уличного баскетбола в городе в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям".

"Площадка определена, дальше будем вместе делать все, чтобы планы по производству работ выполнялись своевременно. Спасибо вам за последовательную работу. Уже видны результаты, а самое главное - можно еще много сделать за счет такого эффективного сотрудничества с ПСБ", - сказал Олег Николаев.

Во время визита в Чувашию Петр Фрадков принял участие в совещании Союза машиностроителей России. Ключевой темой обсуждения стали перспективы развития промышленных предприятий на территории Чувашской республики посредством привлечения инвестиций. Председатель ПСБ является куратором Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.

"Сегодня большое значение для дальнейшего развития отечественного машиностроительного комплекса имеет стимулирование инвестиций и развитие необходимых сектору финансовых инструментов, - отметил в своем приветственном слове на совещании председатель ПСБ Петр Фрадков. - ПСБ накопил обширные компетенции в части кредитно-финансовой поддержки предприятий ОПК и машиностроительного комплекса и готов оказать всестороннее содействие в достижении государственной задачи по созданию конкурентоспособной, диверсифицированной и инновационной экономики".

В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве ПСБ и машиностроительно-индустриальной группой ИГ "Концерн "Тракторные заводы" - свои подписи поставили председатель банка Петр Фрадков и генеральный директор концерна Андрей Водопьянов.

Соглашение предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов концерна и его дочерних структур. ПСБ будет оказывать услуги факторинга, РКО, а также потребительского и ипотечного кредитования для сотрудников концерна. Кроме того, банк примет участие в разработке и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании, в том числе с применением цифровых решений, технологий блокчейна в сфере электроэнергетики, что будет способствовать цифровой трансформации концерна.

Кроме того, Петр Фрадков принял участие в мероприятиях Национальной предпринимательской премии "Бизнес-успех". Он выступил с докладом в рамках Чебоксарского экономического форума и открыл фотовыставку "Бизнес в объективе".

"Искусственный интеллект стал отдельным направлением развития банка, и мы предлагаем самые современные инструменты для управления финансовыми ресурсами компаний с применением цифровых технологий и платформенных решений, - рассказал Петр Фрадков. - ПСБ также интегрирует технологии блокчейна в свою продуктовую линейку. Так, например, мы предлагаем цифровые банковские гарантии и электронные ипотечные закладные, которые позволяют снизить сроки и себестоимость оказания этих услуг, улучшить клиентские впечатления".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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