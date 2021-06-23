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23.06.2021 10:07
Рубрика: Власть

Путин: РФ не забывает об ответственности за безопасность соседних стран

Текст: Айсель Герейханова
Президент РФ Владимир Путин заявил,что региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников вызывают серьезное беспокойство.

"Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", - подчеркнул президент РФ в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности. Оно опубликовано в среду на сайте Кремля.

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Путин также заявил, что Россия намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", - сказал он.

Глава государства назвал урегулирование региональных конфликтов важным аспектом обеспечения глобальной безопасности. "Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада сирийского государства, и политико- дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН", - напомнил Путин.

Кроме того, он рассказал об урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха. "При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе", - сказал президент.

Путин добавил, что российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры.

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