Система обязательного медицинского страхования (ОМС) сыграла в свое время и играет сегодня большую роль. Здравоохранение в начале 90-х годов очень нуждалось в ресурсах, прежде всего финансовых: не хватало денег на заработную плату медицинским работникам, не хватало медикаментов и расходных материалов в лечебных учреждениях. Пациенты вынуждены были приходить в стационар со своим постельным бельем - многие это уже забыли.

В то время было принято абсолютно правильное для нашей страны решение - сформировать бюджетно-страховую модель здравоохранения. И сегодня большая часть объема медицинской помощи финансируется за счет средств ОМС. Эта система принесла с собой новые эффективные способы оплаты медицинской помощи - по конечному результату работы медорганизации, чего не было в сметном финансировании. Сначала больницы были переведены на оплату по койко-дню, а затем - по законченному случаю госпитализации. Стало возможным оценить эффективность работы каждой медицинской организации и каждого медицинского работника.

Большим преимуществом явилось и то, что была создана система экспертизы качества медицинской помощи и контроля за ним. К этой работе сразу были подключены страховые медицинские организации, и одной из их основных функций стала защита прав пациента. Это преимущество системы ОМС сохраняется и по сей день.

Тем не менее в системе ОМС есть и проблемы, над которыми надо работать. Я сгруппировал бы их в три блока. Первый - недостаточный уровень развития информационных технологий, цифровизации. Это перспективное направление дальнейшего развития системы ОМС во благо пациента, поскольку позволит обеспечить персонифицированный подход к каждому пациенту.

Второе - надо и далее углублять пациентоориентированность системы здравоохранения обязательного медицинского страхования, поскольку это касается гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Я считаю, что модель здравоохранения оптимальна в тех странах и тогда, когда в центре ее находится пациент.

Третий блок задач - тарифное регулирование. В такой большой стране, как наша, оно должно развиваться по единым принципам и основываться на выверенных, обоснованных клиническими рекомендацими и стандартами медицинской помощи тарифах. Унификация подходов - это то, что необходимо системе в дальнейшем.

Минздрав России осуществляет подготовку всех нормативных актов, в том числе в сфере ОМС. Это как раз и обуславливает единый подход к реализации основных направлений ОМС во всех субъектах РФ. Под эгидой Минздрава РФ разрабатываются и клинические рекомендации, которые служат основой расчета тарифов для оплаты медицинской помощи при различных заболеваниях. Весьма важно создание Единой медицинской информационной системы, включая систему ОМС и обеспечение доступа к ней всех участников системы ОМС, включая медорганизации, фонды ОМС, и страховые медицинские организации, для того, чтобы они выполняли свой функционал по защите прав застрахованных лиц полноценно.

Здравоохранение - быстроразвивающаяся отрасль, новые технологии быстро создаются и внедряются в практику, что требует постоянного вливания, а также эффективного и рационального использования регионами и медицинскими организациями тех ресурсов, которые у них имеются. И здесь важны соблюдение финансовой дисциплины в медорганизациях, внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи.

Преимущества системы ОМС заключаются в эффективной защите прав граждан страховыми медицинскими организациями

Периодически можно услышать призывы: средств в ОМС не хватает, давайте вернемся к бюджетной модели. Но если мы говорим о дальнейшем развитии здравоохранения, укреплении пациентоориентированности, то, я считаю, все участники системы необходимы, включая федеральный и территориальные фонды ОМС, страховые медицинские организации, и их функционал следует развивать именно в этом направлении. Когда 30 лет тому назад система ОМС создавалась в России, многие зарубежные эксперты были удивлены тем, что государственные средства направляются в том числе и на ведение дел страховым медицинским организациям. Считаю, что в этих условиях страховые медицинские организации должны обеспечивать прежде всего защиту прав пациентов на бесплатную, качественную и доступную медицинскую помощь, оповещать пациентов о том, что им надо пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, обеспечивать медицинское сопровождение каждого пациента, и прежде всего с хроническими болезнями на всех этапах оказания медицинской помощи. Например, перенес гражданин COVID-19, проходил лечение в больнице, выписан на амбулаторный этап. Страховая медицинская организация, к которой он прикреплен, должна обеспечить его медицинское сопровождение - обратился ли он своевременно к своему участковому врачу, выполняет ли назначения и рекомендации, данные врачом, направлен ли и прошел по медицинским показаниям медицинскую реабилитацию и т.д. Далеко не все пациенты понимают, что необходимо им далее делать, платно или бесплатно дальнейшее лечение… И страховая медицинская организация должна отвечать за обеспечение маршрутизации пациента. Но страховщики абсолютно правильно говорят: мы это сможем обеспечить, если в регионе есть система планирования оптимальных маршрутов пациента при конкретной болезни. Сейчас все чаще поднимается вопрос об ответственности пациентов за собственное здоровье.

Некоторые политики подчас предлагают совсем крайние меры: вел неправильный образ жизни, не обращался вовремя к врачам - тогда лечись за свой счет. Лично я сторонник не наказаний, а мер поощрения. Гораздо эффективнее будет, если мы акцент переместим на поощрение тех, кто следит за своим здоровьем, выполняет рекомендации врачей, своевременно проходит профосмотры, диспансеризацию и т.д. Такие примеры в стране уже есть: некоторые работодатели дают один дополнительный день к отпуску человеку, который своевременно прошел профилактические осмотры, диспансеризацию, ведет здоровый образ жизни и т.д.

Сегодня к системе ОМС предъявляются высокие требования. Она должна быть адекватна реальным потребностям наших граждан в качественной и своевременной медицинской помощи. Должна быть эффективной, экономичной, иметь достаточное количество ресурсов. Должна защищать права пациентов, в том числе осуществлять медико-экономический контроль за оказанной медицинской помощью. На мой взгляд, бюджетно-страховая модель российского здравоохранения позволяет сегодня решать эти задачи.