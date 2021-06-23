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23.06.2021 15:51
Рубрика: Дороги

На развязке ЦКАД и М-4 "Дон" временно закроют один из съездов

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На развязке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с трассой М-4 "Дон" с 26 по 29 июня по ночам (c полночи до восьми часов утра) закроют один из съездов, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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По этому съезду водители, двигаясь по ЦКАД с запада на восток, могут съехать на трассу М-4 в сторону Москвы, уточнили в госкомпании. Объехать закрытый участок можно будет по трассе А-107 "Московское малое кольцо".

Водителей призвали заранее планировать время поездок и маршруты движения.