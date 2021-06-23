Под Тамбовом на племенной ферме погиб работник

В Тамбовской области организованы проверки после ЧП на ферме, в результате которого один работник погиб и двое пострадали.

Инцидент произошел 22 июня в 10:20 на территории племенной фермы в Знаменском районе. По данным прокуратуры региона, в результате несчастного случая на сельхозпредприятии погиб слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования - мужчина 1969 года рождения. Кроме того, госпитализированы в больницу Тамбова два оператора племенной площадки - 52-летняя женщина и 27-летний мужчина.

Прокурор Знаменского района организовал проверку соблюдения на племенной ферме законодательства об охране труда. Кроме того, доследственную проверку по факту ЧП начали региональные следственные органы СК РФ.

- При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой зафиксированы возможные источники выделения отравляющих веществ, проведены первичные оперативно- следственные мероприятии, - сообщили в прокуратуре.

Ход и результаты доследственной проверки надзорное ведомство взяло на контроль.