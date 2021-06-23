Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве

Решение властей столицы об ограничениях в сфере общепита поддержал президент профессионального ресторанного альянса "Реал", основатель Hurma Group Дмитрий Левицкий.

Ограничение доступа в рестораны поможет провести вакцинацию тем, кто не был против прививок, но по каким-то причинам до последнего тянул с походом к врачам. "Опыт других стран показал, что такие ограничения являются действенной мерой, - заявил Дмитрий Левицкий в своем Telegram-канале. - При таком раскладе необходимый процент привитых будет достигнут за два-три месяца".

Бизнесу будет нелегко пережить этот период, потребуется помощь государства, уверен Дмитрий Левицкий. Однако такой вариант, по его мнению, однозначно лучше, чем пройти несколько циклов открытия и закрытия из-за эпидситуации.