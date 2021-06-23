Судьба офицера на Курской дуге в письмах

Насмотрелся вдоволь на разрушения

19 апреля 1943 г.

Здравствуйте, дорогие тетя и сестра.

Пишу, сидя на полке вагона: нахожусь в пути. На месте отправки стояли долго, но отлучиться я не мог: никто не знал точного часа отправки. Мои дела (а какие, собственно, дела?) в порядке. Настроение у всех хорошее. Хорошо ехать в дело в крепком коллективе.

Свой адрес пока не пишу. Будьте здоровы. Ваш Перец.

25 апреля 1943 г.

Здравствуйте, дорогие тетя и сестра.

Пишу в дороге - еще к месту не приехали. Мы проезжали по территории, бывшей под немцами. То, о чем пишут газеты, видишь своими глазами. Деревни сожжены, строения покрупней взорваны. Немецкие самолеты еще не навещали нас, но ждем.

Больше писать не о чем. Свой адрес сообщу, когда приедем на место.

Желаю Вам здоровья, а Бэлле успешной учебы.

Всего хорошего. Ваш Перец.

5 мая 1943 г.

Здравствуйте, дорогие.

Кругом все пишут письма - решил и я. Кстати, и важное дело есть: выслал денежный аттестат на 350 рублей. Срок действия - до Нового года. За получением аттестата нужно зайти в Ленинский райвоенкомат и обратиться в АХО, там его или выдадут или объяснят, как им пользоваться (я сам себе этого ясно не представляю). За май месяц Вы уже должны получить деньги. Номер аттестата 16650/ВС 2 017951.

Новостей никаких нет. Жду Ваших писем. Ваш Перец.

12 мая 1943 г.

Здравствуйте, дорогие.

Уже несколько дней мы находимся на месте назначения. Стоим наготове, встречу немецким танкам подготовили надежную, а сейчас ждем: может, пожалуют в "гости". Пока живем спокойно, частенько наведываются немецкие самолеты, по-настоящему нас бомбили, правда, только один раз - и то безуспешно.

Вот и все новости.

Поют соловьи – настоящие, курские

16 мая 1943 г.

Здравствуйте, дорогие!

До сих пор мы все еще оторваны от всех родных и знакомых: письма пишем, а ответа нет.

Живу хорошо, спокойно, даже с некоторым комфортом: с сегодняшнего дня у меня есть немецкая зубная паста и немецкое же туалетное мыло (я ведь около года не видывал такой "роскоши"). Неподалеку течет речка, и мы уже несколько раз ходили купаться.

Местность замечательная, погоды чудесные, на питание грех жаловаться (лучше, чем отличное) - одним словом, если бы не бомбежка и артиллерийская канонада - дача (даже лучше, нежели на Клязьме). Но все это, конечно, до поры до времени: заварится каша - будет уже не дача, а курорт. Ну, а пока все цветет, поют соловьи - настоящие, курские. Все загорели, поправились.

Очень хочется поскорей получить весточку с Большой Земли: как живете Вы, как шумит Москва. Бэлла, какие у тебя новости от Николая? Пишите о здоровье, обо всем. Ваш Петя.

7 июня 1943 г.

Здравствуйте, дорогие тетя и сестра.

Давно уже я не писал Вам. Но прошу на меня не обижаться: я молчал не потому, что забыл о Вас. Нет, было много дел и мало времени.

Сначала рыли, рыли, маскировали и снова рыли матушку-землю. Потом ходил в разведку, был в 100-150 метрах от немцев - ближе пока нет необходимости. Стреляли - послали немцам свой первый привет.

Вот и вся моя жизнь. По-прежнему работа с людьми, занятия. Очень интересно наблюдать за людьми, сравнивая их нынешнее поведение с прежним. В основном, правда, дисциплинированные, хорошие бойцы и командиры лицо свое не изменили, но есть "ухари" (бывшие), которые пока кланяются минам. Это пройдет, привыкнут, а пока это хорошо: они сами чувствуют себя наказанными за хвастовство.

Все это временно - с нашими орлами мы горы своротим. Писем ниоткуда до сих пор не получаем, истосковались по родному слову.

Жду, жду Ваших писем. Всего хорошего, желаю здоровья и всего наилучшего. Ваш Перец.

12 июня 1943 г.

Наконец получил Ваши письма. Еще как следует не прочел их, прочту - напишу еще одно. Рад, рад - просто слов не хватает. Нам привезли сразу уйму писем. Мой командир получил сразу 34 письма, некоторые по 18, по 16. Тут кутерьма, как рассказывают, поднялась невообразимая. Мне пришло шесть Ваших писем, не знаю, как благодарить за то, что помните, не забываете…

…Несколько часов тому назад приехал из командировки, был офицером связи при большом штабе - таком, в котором работал знакомый Бэллы (забыл, как его величать). Поглядел, как там живут. Неплохо. Бывает кино, изредка концерты. Очень много девушек - на самых различных должностях: и радистки, и телефонистки, и машинистками работают, и в столовых. Гуляют - вовсю.

Мне жилось эти пять дней неплохо, делать было нечего - отдыхал. Написал вам письмо. Соскучился по своему взводу, по своим разведчикам, но сейчас снова дома. На днях надеюсь снова пойти в разведку. Вы только не думайте, что это очень опасно и всякую штуку в связи с этим. В тыл мы не ходим, это не наше дело. Просто подбираемся к немцам поближе - и наблюдаем, пока не увидим необходимое. Увидели - и потихоньку назад. Вот и вся моя жизнь. Кино, конечно, не бывает, а вечер самодеятельности устроили, да жаль, что меня тогда не было. Не было меня и в день подписки на заем, за меня подписались заочно.

Если можно, попрошу прислать одну фотографию - больше не нужно: дарить некому. Напишите, как у Бэллы прошли или идут экзамены, что она будет делать летом, нуждается ли в деньгах (только пишите откровенно), как обстоят дела с продуктами, как здоровье.

Всего хорошего. Ваш Петя.

Обр. адрес: Полевая почта 33927 - с. Прессу.

Научился немного танцевать

16 июня 1943 г.

Дорогие мои!

Вы далеки от меня, но я снова среди Вас, читая Ваши письма, читая и перечитывая несколько раз. Вот передо мной заботливая, вечно беспокоящаяся Любовь Моисеевна. А заботы-то какие: "Чашку забыл, платочков не дала…" И на самом деле - как сумею я воевать с немцами без эмалированной кружки зеленого цвета.

А вот Бэлла: "Милый братец" - и тоном классной дамы с буклями - мораль, полторы строчки. Через три строчки: не обижайся, не сердись. Конечно же, не сержусь! Эх, Белка, Бэлка. Разве способен я на тебя сердиться, а письма твои, особенно, где ты пытаешься меня подучать - сама ты. Так что ругай меня побольше, твои милые морали доставляют мне только наслаждение…

…Бэлла, тебе так и не пришлось вывести меня в свет. А я-таки научился немного танцевать. С девушками не приходится, а с товарищем под гармошку, хотя плохо, но получается. (Вот так война, да: в разведку ходит, разные там мины, обстрелы - танцы? Да, да, так и есть).

Обмундирование летнее я с собой взял, а Симонова брать без тебя не посмел. И от бумаги не откажусь.

Почему Бэлла не написала подробно о своих докладах, как они прошли. Пусть подробно напишет, как прошли или идут экзамены.

18 июня 1943 г.

Не успел дописать письмо - срочно вызвали и снова отправили на разведку целей. Снова уже тут не до танцев. Сегодня с утра немцы неподалеку от нас выпустили много мин - наверное, в отместку за нашу вчерашнюю работу. Как видите, не скучно.

На днях мой командир получил письмо от сестры из Ростова. Она там жила и при немцах. И вот, пишет: на 8-е число (не помню месяц) немцы назначили повешение всех коммунистов и комсомольцев. Составили списки, вывесили на улицах, построили уже виселицы, да восьмого в город ворвались наши бойцы. Так было спасено много жизней. Сама она тоже состояла в списках (комсомолка). Отец у них несколько месяцев прятался в погребе, а сейчас ушел в Красную Армию.

Ну, сегодня получилось обширное письмо. Пишите и вы, дорогие, обо всех подробностях своей жизни. Желаю вам всяческих успехов. Передайте привет Басе. Очень признателен ей за то, что помнит обо мне. Будьте здоровы.

Ваш Петя.

Мины рвались вокруг да около

24 июня 1943 года.

Здравствуйте, мои дорогие.

Почему так долго нет ваших писем? Я нахожусь в тяжелом положении: мне никак не угнаться за товарищами в письмах. Они получают из нескольких мест, от девушек, от родных, а я только от вас. Правда, тем дороже каждая ваша строчка, а все-таки зависть берет.

Фронтовая моя жизнь течет по-прежнему. Вчера вернулся с переднего края, пять дней вели разведку. Последнее письмо я вам писал, кажется, 17-го, а назавтра мы немцам крепко дали жару: послали им гостинец - снарядов триста. Правда, они нам давали сдачи минами, но тягаться им вышло не под силу.

Один раз им удалось нас накрыть, приятного в этом было мало, но жертв никаких не было. Мины рвались вокруг да около, а мы укрылись в траншеях. Мне дали интересное партийное поручение: руководить кружком по изучению программы партии. Многое уже забылось… и пришлось снова вспоминать, читая в свободную минуту, что, как и когда.

Вот так и живем в ожидании настоящего большого боя. Всего хорошего. Ваш Петя.

Обр. адрес: полевая почта 333927, с. Прессу.

Решили биться до конца

9 октября 1943 г.

Здравствуйте, т. Химова.

Примите мой фронтовой привет. Вы простите меня за задержку ответа. Я искренне Вам сообщаю о смерти лучшего сына нашей доблестной Кр. Армии и причем не просто воина, а советского красного офицера и, наконец, сына нашей Коммунистической партии. Перчика я еще знал с организации нашей части, когда он прибыл младшим командиром. Вырос до офицера, был одним из активнейших комсомольцев, за что он был выдвинут на члена комсомольского бюро. Командовал взводом. Его уважал весь взвод как лучшего командира и товарища.

Несколько осведомлю, при каких обстоятельствах он пал смертью храбрых. 7 июля 1943 мы получили боевой приказ, а 8 июля 1943 уже вступили в бой. Бой был исключительно тяжелый: на боевые порядки двигалось до 50 танков, но его взвод не дрогнул. Под сильным авиационным воздействием он дал приказ отражать нападение авиации, где его взводом был сбит один самолет.

Продолжая отражать атаки танков, Пресс был тяжело ранен в полость живота. Ему была оказана медицинская помощь. Но он был еще в сознании: при отправлении в госпиталь он с нами простился. С этого времени он покинул нашу часть, но подвиг героя не остался незамеченным. Командование части представило его к правительственной награде. На сегодня наш родной Перчик награжден высокой правительственной наградой - орденом Красного Знамени.

Спасибо Вам, т. Химова, что Вы воспитали такого замечательного русского патриота. На его подвигах мы сейчас воодушевляем наш личный состав. Несколько дней назад мы форсировали Днепр и ведем боевые действия на правом берегу.

Желаю наилучших успехов в финансовой работе, еще крепче помогать финансовой деятельностью ускорять окончательную победу над гитлеризмом.

С ком. приветом парторг полка cт. л-т Тепечин.

Правый берег Днепра.