Участников испытаний "Спутник V" и "Спутник Лайт" освободят от вакцинации до конца исследования

Москвичи, участвующие в испытаниях "Спутник V" и "Спутник Лайт", освобождаются от обязательной вакцинации до конца исследования. Об этом говорится в разъяснениях департамента здравоохранения города.

Напомним, что работодатели из сферы услуг, торговли и других сопутствующих отраслей должны организовать вакцинацию 60 процентов сотрудников до 15 августа. Участники испытаний вакцин, которые работают на этих предприятиях, должны учитываться в числе оставшихся 40 процентов. Но это в том случае, если они не "расслеплены" - то есть если не знают, вакцину они получили или плацебо. Говорят им об этом спустя 180 дней с начала испытаний.

В июле будут расслеплены 99 процентов испытуемых. Если выяснится, что они получили вакцину, то в таком случае им выдадут сертификат. Те же, кто получил плацебо, смогут по желанию привиться.