В Орловской области введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в Орловской области распоряжением регионального правительства, подписанным губернатором Андреем Клычковым.

Документ, нормы которого уже вступили в силу, ограничивает пребывание людей в лесах, а также въезд в них транспорта. Также теперь в лесах нельзя проводить работы, связанные с применением машин и открытого огня.

В правительстве региона напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.