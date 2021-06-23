В Подмосковье начали поливку дорог из-за жары

Более 300 единиц техники выведено на дороги Московской области для поливки асфальта. Дороги моют и поливают ежедневно в самый разгар жары - с 11:00 до 16:00 часов. Это время выбрано еще и потому, что до 11:00 и после 16:00 на дорогах начинаются пиковые часы и поливальная техника может осложнить трафик.

"Во время полива струи техники направлены вверх, что позволяет охладить и очистить не только асфальт, но и воздух. Аэрация способствует устранению пыли, благодаря чему воздух становится чище. Дополнительное увлажнение также способствует охлаждению асфальта, он меньше деформируется под длительным воздействием солнечных лучей", - отмечает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Полив дорог проводят во всех муниципалитетах области. Власти просят жителей учитывать погодную ситуацию, быть аккуратными за рулем и по возможности воздержаться от поездок в самые пиковые часы.