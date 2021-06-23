Африканец из Курска обманул якутянку на полмиллиона рублей

Новости

Панда Синсин родила близнецов в зоопарке Токио 06:50
В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев COVID-19 в мире 06:44
10 тысяч военных подготовились к высадке на дальневосточных островах 06:19
Си Цзиньпин пообщался с находящимися на орбите китайскими космонавтами 05:44
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год 05:35
Посольство РФ призвало США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze 05:16
NYT: Причастные к убийству Хашкаджи саудовцы прошли подготовку в США 04:27
Биолог Анча Баранова раскрыла главную опасность индийского штамма 04:20
Капитализация корпорации Microsoft превысила два триллиона долларов 03:57
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе 03:25
В США вакцину от COVID-19 получили 70 процентов взрослого населения 03:23
Астронавты на МКС в пятницу продолжат работу в открытом космосе 02:37
Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара 02:12
В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей 01:37
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса 01:36
В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
23.06.2021 06:53
Рубрика: Происшествия

Африканец из Курска обманул якутянку на полмиллиона рублей

Текст: Владимир Таюрский

В Намском районе Якутии по решению суда взят под стражу гражданин одного из африканских государств, подозреваемый в крупном дистанционном мошенничестве.

В Белгороде задержали группу телефонных мошенников

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, жительница района 1960 года рождения познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился инженером, работающим в строительной организации в городе Манчестер. Однажды в ходе переписки он поведал потерпевшей, что отправил ей подарки из города Дубай. Через несколько дней на связь с ней вышел якобы сотрудник транспортной компании, сообщивший, что на ее имя поступила посылка, и за ее отправку необходимо оплатить 75 тысяч рублей. Деньги она перечислила, оформив кредит. И это было только начало.

Впоследствии ей стали названивать другие "специалисты" с предложениями оплатить страховку (200 тысяч рублей), отправить средства на проверку посылки (160 тысяч)… Женщина брала кредиты и отправляла требуемые деньги.

"На протяжении всего этого времени "знакомый" находился на связи с потерпевшей, убеждая ее в том, что в посылке находится 50 тысяч долларов и чтобы она не боялась оплачивать эти суммы", - отмечено в сообщении прокуратуры.

В полицию женщина обратилась по настоянию родственников лишь после того, как перевела 590 тысяч рублей и не смогла найти еще 80 тысяч, которые требовал злоумышленник.

Подозреваемого, 31-летнего гражданина одной из стран Африки установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Преступление он совершил, находясь в Курске. Его задержали, доставили в якутское село Намцы, где и заключили под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze
Биолог Анча Баранова раскрыла главную опасность индийского штамма
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет