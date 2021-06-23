Африканец из Курска обманул якутянку на полмиллиона рублей

В Намском районе Якутии по решению суда взят под стражу гражданин одного из африканских государств, подозреваемый в крупном дистанционном мошенничестве.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, жительница района 1960 года рождения познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился инженером, работающим в строительной организации в городе Манчестер. Однажды в ходе переписки он поведал потерпевшей, что отправил ей подарки из города Дубай. Через несколько дней на связь с ней вышел якобы сотрудник транспортной компании, сообщивший, что на ее имя поступила посылка, и за ее отправку необходимо оплатить 75 тысяч рублей. Деньги она перечислила, оформив кредит. И это было только начало.

Впоследствии ей стали названивать другие "специалисты" с предложениями оплатить страховку (200 тысяч рублей), отправить средства на проверку посылки (160 тысяч)… Женщина брала кредиты и отправляла требуемые деньги.

"На протяжении всего этого времени "знакомый" находился на связи с потерпевшей, убеждая ее в том, что в посылке находится 50 тысяч долларов и чтобы она не боялась оплачивать эти суммы", - отмечено в сообщении прокуратуры.

В полицию женщина обратилась по настоянию родственников лишь после того, как перевела 590 тысяч рублей и не смогла найти еще 80 тысяч, которые требовал злоумышленник.

Подозреваемого, 31-летнего гражданина одной из стран Африки установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Преступление он совершил, находясь в Курске. Его задержали, доставили в якутское село Намцы, где и заключили под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия.