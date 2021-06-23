В Приморье три человека пострадали в ДТП из-за клеща

В Михайловском районе Приморья произошло ДТП, во время которого травмы получили три человека - женщина-водитель и ее дети, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Автомобиль Honda CRV ехал со стороны Хабаровска в сторону Владивостока. За рулем находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях - ее 15-летний сын и 8-летняя дочь. Женщина почувствовала, что по ее плечу кто-то ползет, пригляделась и увидела клеща. Она попросила дочь подать бутылку с водой, чтобы отправить насекомое туда. Пытаясь это сделать, она отвлеклась, потеряла управление, в результате машина съехала в кювет и перевернулась на крышу.

Все трое находившихся в автомобиле получили ранения. Водитель - травму головы и перелом ребер, у мальчика тоже диагностирована травма головы, а кроме того, перелом плеча. У девочки поврежден позвоночник.

Как отмечает пресс-служба ведомства, стаж автомобилистки более 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали.