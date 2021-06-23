Павел Крашенинников стал кавалером ордена Григория Аксакова

Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников удостоен ордена Григория Аксакова.

Об этом на VI Общероссийском юридическом форуме, состоявшемся в Уфе, объявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Орден Григория Аксакова учрежден в честь 200-летия со дня рождения сына известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и первого гражданского губернатора Уфимской губернии. Им награждают за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность.