В Прикамье приступили к развитию разнообразных цифровых продуктов

Цифровизация в Пермском крае коснется таких областей, как промышленность, туризм и городская инфраструктура.

К началу 2022 года сотовой связью будут полностью охвачены населенные пункты численностью от 250 до 2 000 человек. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Региональные власти и компания "Мегафон" подписали совместный документ, который предусматривает воплощение в жизнь нескольких проектов по развитию различных цифровых сервисов. Все это происходит в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

- Подписанное соглашение даст возможность решить проблемы в социальной и экономических областях, - говорит Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья. - Кроме того, увеличится цифровизация производства.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на это, главной задачей властей остается рост уровня комфорта условий жизни населения края. А с помощью цифровых сервисов жители Прикамья смогут получить качественные услуги, предоставляемые им государственными и муниципальными учреждениями.

Подписанный документ предусматривает реализацию мероприятий по увеличению скорости доступа населения к ресурсам, где можно получить услуги в электронном виде. Помимо этого, предполагается внедрение и улучшение качества цифровых услуг в различных областях предпринимательства и муниципальной деятельности.

Глава компании "Мегафон" Геворк Вермишян отметил, что появление новых видов цифровых сервисов возможно при наличии надежной связи и развитой телеком-инфраструктуры.

- У нас уже есть предложения для работы в туристической сфере и городской инфрастуктуре, - сказал он.

В этом году, по данным регионального министерства информационного развития и связи, услугами беспроводной связи и мобильным интернетом могут пользоваться 2,5 миллиона жителей различных муниципалитетов края. Запланировано, что в ближайшие три года базовые станции связи построят в 62 населенных пунктах Прикамья. Это даст возможность доступа к связи и интернету более чем 15 тысячам их жителей.