В Уфе трое экс-полицейских вновь получили сроки за изнасилование коллеги

Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор троим экс-полицейским, изнасиловавшим свою коллегу.

Напомним, что Кировский районный суд приговорил бывших сотрудников полиции Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к лишению свободы сроком от шести до семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов РБ, только одному из осужденных, Павлу Яромчику, приговор смягчили, сократив срок до пяти лет и шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок задержания под стражей и под домашним арестом зачтен в срок отбывания наказания.

В отношении остальных фигурантов приговор районного суда оставлен без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Яромчук, Матвеев и Галиев взяты под стражу в зале суда.