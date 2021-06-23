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23.06.2021 12:34
Рубрика: Власть

Власти обещали решить вопрос с обезвоженными селами Ульяновской области

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Жителям населенных пунктов, расположенных на берегу Куйбышевского водохранилища - села Шиловка и поселка городского типа Криуши, ульяновские чиновники пообещали решить проблему водоснабжения, особенно обострившуюся в это аномально жаркое лето. Только стоить это будет недешево. И придется подождать.
В Шиловку приехала долгожданная водовозка Фото: Администрация Тушнинского сельского поселения, Ульяновская область В Шиловку приехала долгожданная водовозка Фото: Администрация Тушнинского сельского поселения, Ульяновская область
В Шиловку приехала долгожданная водовозка Фото: Администрация Тушнинского сельского поселения, Ульяновская область

- В феврале 2022 года будет готов проект и заложены в бюджет средства на финансирование и строительство водовода в Криушах. По предварительным подсчетам это обойдется в 50-60 миллионов рублей, - сообщил корреспонденту "РГ" глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Александр Черепан.

Фото: Администрация Сенгилеевского района Ульяновской области
В Ульяновской области жители приволжских поселков остались без воды

По Шиловке, сообщил чиновник, также найдено техническое решение, которое решит проблему ее потребления в часы пик. Цена вопроса около 70 миллионов рублей.

А пока жители верхних этажей трех- и пятиэтажек поселка Криуши с нетерпением ждут ночи, когда снизится нагрузка на сеть, чтобы наполнить ванны, ведра и фляги. Об этом рассказала жительница поселка Татьяна Щербакова. А население Шиловки ждет визита водовозки, которая обслуживает, кроме того, райцентр - город Сенгилей, где ситуация также непростая.

В летний сезон местные жители разбирают воду из питьевых кранов на полив огородов - куда без этого?

- Мы всегда пользовались для полива своих участков отдельным техническим водоводом. Воду качали насосами из Волги. Но в этом сезоне его не смогли запустить. Пробные потоки слились в большую лужу, и технари попытки прекратили, - рассказывает криушинская пенсионерка, бывшая учительница местной школы Валентина Болотина. - Только и осталось - поливать огороды питьевой водой.

До радикальных решений - годы, пока латаем особо ветхие участки. Фото: Администрация Тушнинского поселения

Такая техническая "водокачка", снижавшая нагрузку на "питьевой" водопровод, досталась поселку и примыкающим к нему садоводческим товариществам от местного завода, который в наши дни не тянет его содержание. Да и хозяина у этой системы, как оказалось, нет. Юридически она ничья. Так что теперь огороды поливают драгоценной питьевой водой из родника.

- Ремонт поливной системы не снимет вопрос, хотя вложений потребует не меньше, чем строительство полноценного водопровода. Проблему надо решать радикально и сразу для нескольких населенных пунктов, - считает Александр Черепан.

Синяя гладь Волги вдали радует глаз, а вот с питьевой водой - беда. Фото: Администрация Тушнинского поселения

Впрочем, в соседней Шиловке пока приходится искать временные решения. А именно ставить хомуты на старые трубы и менять некоторые особо ветхие участки, чтобы вода не утекала в землю. Местная почва имеет особенности: вода на месте порыва не образует луж, все впитывается в грунт, а потому обнаружить утечку не так просто. А проектирование, планирование соответствующих статей бюджета, конкурсы, и, наконец, производство работ по строительству водовода к новому роднику - дело не быстрое.

В ожидании, пока все это произойдет, остается надеяться на наступление дождливых дней и молиться, чтоб заплатки на трубах не подвели.

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