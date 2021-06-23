Врио губернатора Пензенской области прошел ревакцинацию от COVID-19

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сделал ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

- Переболел, но спустя полгода провожу вакцинацию. И всем рекомендую сделать то же самое, - пояснил глава региона.

В Пензенской области для массовой вакцинации организовано 74 пункта, работают более 30 прививочных бригад, а также шесть мобильных медицинских комплексов. Есть возможность сделать прививку в крупных торговых центрах: "Леруа Мерлен", "Терновский куст" и "Коллаж" в Пензе и "Гулливер" в Кузнецке. Также мобильные бригады медиков прививают сотрудников прямо на предприятиях и в организациях.

Для тех, кто делает прививку, один из фитнес-клубов города предоставляет бесплатный сертификат на две недели.

Сегодня минздрав региона сообщил, что очередная партия вакцины "Спутник V" в количестве 5400 доз поступила в губернию. С начала массовой иммунизации в Пензенскую область пришло свыше 195 тысяч комплектов. К 23 июня первым компонентом привито 166 071 житель региона, завершили вакцинацию полностью 133 096 человек.