В Кузбассе два пенсионера пострадали на аттракционе "Паровоз"

Двое пожилых людей пострадали при катании на аттракционе в парке культуры и отдыха города Междуреченска Кемеровской области.

ЧП произошло еще в минувшую пятницу. По версии следствия, пять человек пенсионного возраста катались по парку на аттракционе "Паровоз". На одном из спусков вагончик опрокинулся набок. Один из пассажиров получил ушибленную рану головы, ему оказали медицинскую помощь. Сейчас мужчина лечится амбулаторно. А у женщины диагностировали ушибы руки с кровоподтеками.

- Уголовное дело после прокурорской проверки возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - уточнили в пресс-службе СУ СК по региону.

Следствие проверит аттракцион, уже изъятый из парка, на предмет технического состояния, для чего будет привлечен специалист. Вся имеющаяся на аттракцион документация изучается, устанавливается причина произошедшего.