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23.06.2021 14:44
Рубрика: Общество

В Кузбассе впервые за сутки привили восемь тысяч человек

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
В Кузбассе вместе с заболеваемостью коронавирусом растет и количество желающих сделать прививку. Накануне область поставила рекорд, привив за сутки восемь тысяч человек - среди них оказался и корреспондент "РГ".
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

...Первую прививку мы с коллегой поставили в пункте, развернутом в торгово-развлекательном центре "Лапландия". Привлекли условия: не нужно записываться заранее, можно привиться сразу, в любое удобное (разве что не ночное) время. Да и в просторном помещении чувствуешь себя гораздо комфортнее, чем в переполненной поликлинике по месту жительства (коллега сбежала оттуда, бросив недвижимую очередь на вакцинацию, уже через полчаса). Но ТРЦ закрыли судебные приставы - за обнаруженные прокуратурой и МЧС нарушения. Мы попробовали было обратиться в какой-то из круглосуточных пунктов. Оказалось, нас ждут в другом месте.

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"Второй компонент вакцины для вас приготовлен в Кемеровском диагностическом центре, можете подойти с 12 до 18 часов", - сообщила оператор единого номера 122.

Что ж, отправляюсь в диагностический центр. Время - начало четвертого. Желающих столько, что хвост очереди растянулся по узкому коридору.

- Вторичные кто? Передавайте паспорта на оформление! - раздается из другого конца помещения.

- Ну, вот, сейчас нам что-нибудь оформят, - шутит кто-то. Но очереди не до смеха.

- Я здесь почти с самого утра, хотела провакцинироваться без проблем, да еще с консультацией терапевта и пульмонолога (у меня были проблемы с легкими). Но наплыв такой, что отстояла очередь в регистратуру, а теперь вот здесь уже который час стою, - поделилась одна из женщин.

- А я сюда прямиком из соседней больницы. В кол-центре сказали, что там можно сделать прививку, но оказалось, что нельзя, - посетовала другая.

- Нет, нет, точно нельзя, я там работаю, - подтвердила третья.

Очередь ждет. Кто-то у окна разруливает по телефону производственные проблемы. Женщины тяжело вздыхают, а что делать - прививку делать надо.

- Мне же справки о прививке будет достаточно для пропуска через границу? - уточняет у своей спутницы молодой человек, только что смотревший видео без наушников.

- Жена на днях прилетела из Арабских Эмиратов, и ни там, ни здесь у нее справок не требовали, - говорит мужчина средних лет.

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Тем временем наступает долгожданный момент передачи паспорта, а потом и входа в заветный кабинет. Там измученная доктор с помощницами: "Жалобы есть, аллергия, давление? Если высокое, придется прививку вам не ставить". Давление оказалось повышенным. Кладу под язык любезно предложенную таблетку. Сижу еще двадцать минут за дверью… До конца работы пункта остается еще час.

- И давно у вас такие очереди? - спрашиваю медсестру после вакцинации.

- С сегодняшнего дня, - устало говорит она, не отрываясь от заполнения каких-то журналов. - И теперь так будет всегда.

P. S.

В больнице, представители которой вместе со всеми стояли в очереди на прививку, как сообщили в областном минздраве, будет организована вакцинация сотрудников.

Между тем

В Кузбассе за минувшие сутки выявлено 149 зараженных коронавирусом - практически на уровне второй волны осенью прошлого года. С начала лета заболеваемость выросла на 80 процентов. В больницах более полутора тысяч пациентов с ковидом и пневмонией. Власти, выпустив постановления об ограничительных мерах и обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, готовы развернуть еще пять тысяч коек.

- Подтвержденных данных о том, что резкий рост обусловлен появлением новых штаммов и мутаций вируса нет, но этот рост точно связан с увеличением числа контактов и тотальным несоблюдением масочного режима, - отмечает замруководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина. - При этом важно, что сегодня, в отличие от прошлого года, борьба с инфекцией управляема: у нас есть вакцины. Остается увеличить иммунную прослойку населения до 60 процентов. То есть привить еще более 1,2 миллиона человек.

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