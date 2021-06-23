Восемь омских клиник переводят в разряд "ковидных" госпиталей

В Омске увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом. Согласно распоряжению министерства здравоохранения Омской области, еще восемь медицинских учреждений начнут принимать пациентов с COVID-19.

- С 24 июня временно прекратит оказание экстренной, неотложной, плановой помощи и будет принимать только больных коронавирусной инфекцией омская медсанчасть №4. Госпитализацию "ковидных" пациентов будут осуществлять инфекционная больница № 1 имени Долматова, противотуберкулезный диспансер № 4. 100 коек выделит горбольница № 7, 130 коек - медсанчасть № 7, 140 - родильный дом № 5, - сообщили "РГ" в региональном минздраве.

Временно приостановит плановый прием Центр медицинской реабилитации, а также госпиталь для ветеранов, где с 29 июня откроют 100 коек для лечения больных коронавирусом.

При необходимости коечный фонд могут расширить еще.

По данным регионального минздрава, за последние сутки в Омской области зафиксировано 139 новых пациентов с COVID-19 (на 61 процент больше, чем неделю назад). Список умерших пополнили 23 человека (1 485 с начала пандемии).

В прививочной кампании приняли участие 253 366 жителей региона, что 16 010 человек больше, на чем неделю назад.