Морской двигатель пятого поколения для надводных кораблей создают в РФ

Российские конструкторы создают новейший морской двигатель пятого поколения для надводных кораблей. А еще - силовую установку повышенной мощности.

Разработкой занимаются в Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех. Об этом ТАСС рассказал накануне открытия Международного военно-морского салона - МВМС-2021 заместитель генерального директора, генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

В основе - результаты реализации аванпроекта по созданию морского двигателя мощностью 25 МВт. Его отличают малоэмиссионная камера сгорания и новые высокотемпературные коррозионностойкие сплавы. В качестве приоритета рассматривают создание двигателей мощностью 25-35 МВт и 13 МВт.

Что касается силовой установки повышенной мощности, то в рамках договора с министерством промышленности и торговли РФ реализуется аванпроект по разработке двигателя мощностью 34 тысячи лошадиных сил - 25 МВт.