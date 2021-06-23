Разработаны и испытаны двигатели для корветов проекта 20386

В России разработали двигатели М90ФР для новейших корветов проекта 20386. Два двигателя уже испытали и подготовили для передачи заказчику.

Об этом ТАСС накануне открытия Международного военно-морского салона (МВМС-2021) сообщил Виктор Поляков, заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех. Он отметил, что данные двигатели станут основой для перспективных морских двигателей. И ОДК уже работает над созданием двигателя мощностью 25 МВт на базе М90ФР.

Головной корабль проекта 20386 строят в Санкт-Петербурге с 2016 года. Сначала его назвали "Дерзкий", но в 2019 году переименовали в корвет "Меркурий" - в честь брига Черноморского флота, который в 1829 году в одиночку одержал победу над двумя турецкими линейными кораблями. Указ Николая I предписывал всегда иметь в составе Черноморского флота корабль с таким названием.

"РГ" уже писала об этом корабле. Он станет первым, построенным полностью по технологии "стелс". При строительстве корпуса используют композиционные материалы и специальные радиопоглощающие краски. И в итоге "Меркурий", длина которого сто метров, на радарах будет определяться как небольшая лодка. Ввести в состав флота его планируют в 2022 году.