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Рубрика: Происшествия

В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно

В акватории Невы в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход "Нева-1" и маломерное судно. Последнее затонуло. Находившиеся на борту люди не пострадали. Шесть человек были доставлены на берег спасателями, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

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Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 июня в районе 2-го Елагина моста. Следователи и криминалисты опрашивают свидетелей, чтобы установить причину произошедшего.

Уголовное дело может быть возбуждено по статье 263 - Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта.

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