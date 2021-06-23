В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно

В акватории Невы в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход "Нева-1" и маломерное судно. Последнее затонуло. Находившиеся на борту люди не пострадали. Шесть человек были доставлены на берег спасателями, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 июня в районе 2-го Елагина моста. Следователи и криминалисты опрашивают свидетелей, чтобы установить причину произошедшего.

Уголовное дело может быть возбуждено по статье 263 - Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта.