МЧС проводит аэрофотосъемку в Крыму

Усиленная группировка спасателей должна завершить все восстановительные работы в Крыму уже к 28 июня.

Но на этом миссия МЧС на полуострове не закончится. В министерстве сообщили, что сейчас там проводится аэрофотосъемка, по итогам которой будет составлена модель минимизации последствий паводков. Данные, полученные с помощью беспилотников в полевых условиях, загружаются в геоинформационную систему "Обзор" атласа природных рисков и опасностей МЧС России.

"Далее с применением цифровых моделей рельефа местности и специального программного обеспечения (QGIS) производится расчет параметров возможных подтоплений", - говорится в сообщении МЧС.

Сейчас эту работу проводят операторы беспилотных летательных аппаратов самолетного типа "Орлан-10" и квадрокоптеров вертолетного типа "Фантом 4". Они уже завершили съемку трех подтопленных районов в Керчи и Ялте и продолжают работать в других подтопленных зонах полуострова.

"На основании полученных данных разработаны модели развития оперативной обстановки. Для принятия своевременных превентивных мер по минимизации последствий возможных паводков модели доведены в ЕДДС муниципальных образований и руководителям органов местного самоуправления", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

В дальнейшем запланированы съемки Ялты, а также Евпатории, Феодосии, Судака, Ленинского, Симферопольского и Советского районов.