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23.06.2021 15:52
Рубрика: Происшествия

МЧС проводит аэрофотосъемку в Крыму

Текст: Тимофей Борисов

Усиленная группировка спасателей должна завершить все восстановительные работы в Крыму уже к 28 июня.

МЧС перебросило в Крым дополнительные силы и технику

Но на этом миссия МЧС на полуострове не закончится. В министерстве сообщили, что сейчас там проводится аэрофотосъемка, по итогам которой будет составлена модель минимизации последствий паводков. Данные, полученные с помощью беспилотников в полевых условиях, загружаются в геоинформационную систему "Обзор" атласа природных рисков и опасностей МЧС России.

"Далее с применением цифровых моделей рельефа местности и специального программного обеспечения (QGIS) производится расчет параметров возможных подтоплений", - говорится в сообщении МЧС.

Сейчас эту работу проводят операторы беспилотных летательных аппаратов самолетного типа "Орлан-10" и квадрокоптеров вертолетного типа "Фантом 4". Они уже завершили съемку трех подтопленных районов в Керчи и Ялте и продолжают работать в других подтопленных зонах полуострова.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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"На основании полученных данных разработаны модели развития оперативной обстановки. Для принятия своевременных превентивных мер по минимизации последствий возможных паводков модели доведены в ЕДДС муниципальных образований и руководителям органов местного самоуправления", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

В дальнейшем запланированы съемки Ялты, а также Евпатории, Феодосии, Судака, Ленинского, Симферопольского и Советского районов.

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