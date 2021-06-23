В Сочи откроют пункты вакцинации в местах с большой посещаемостью

В Сочи открылись два новых пункта вакцинации от коронавируса. Они разместились в поликлинике № 2 в Адлерском районе и на улице Горького, 15 в Центральном. Таким образом, теперь на курорте сейчас работает 21 прививочный пункт - 18 стационарных и три передвижных. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

"Сегодня утром в районе Морского вокзала силами Службы спасения Сочи разворачиваем модульный пункт вакцинации, - написал он. - К вечеру оснастим и начнем здесь прием наших граждан. Будем продолжать эту работу в каждом районе курорта. До конца недели откроем дополнительные пункты вакцинации на базе поликлинических подразделений учреждений здравоохранения и в местах с большой посещаемостью во всех районах курорта".

Кроме того, сегодня в аэропорту Сочи откроется экспресс-лаборатория для ПЦР-тестов. Также в городе продолжается регулярная санитарная обработка мест массового пребывания - парков, скверов, пляжей и транспорта.

Напомним, в местах массового скопления людей продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. Во всех учреждениях и организациях Сочи обязательна бесконтактная термометрия.

Как ранее сообщала "РГ", в Адлерском районе Сочи появились два новых комплекса вакцинации от COVID-19.