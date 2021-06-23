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23.06.2021 17:58
Рубрика: Происшествия

Вандалу вынесли приговор за осквернение мемориала "Малая земля"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор 20-летнему приезжему из Воронежа, повредившему мемориальный комплекс "Малая земля", сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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22 мая в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как молодой человек и девушка "непристойно и неуважительно ведут себя на территории мемориала". Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, фигурант дважды бросил стеклянные бутылки в разные части памятника, в результате чего повредил верхний слой плит. Нарушитель снял инцидент на камеру мобильного телефона и выложил в соцсеть.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, подсудимый нецензурно выражался и находился возле памятника без одежды. Обвиняемого получил полгода лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал материальный ущерб, который по исковому заявлению прокурора Новороссийска составил 1830 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Кстати, ранее суд уже наказывал злоумышленников за мелкое хулиганство и арестовывал молодого человека на 15 суток, а девушку - на 14.

Справка "РГ"

Объект культурного наследия федерального значения "Памятное место высадки десанта 4 февраля 1943 года на Малой земле" расположен на Суджукской косе Новороссийска. Он расположен недалеко от места высадки специального десантного отряда под командованием майора Цезаря Куникова на легендарный плацдарм, который вошел в историю Великой Отечественной войны под наименованием "Малая земля". Памятник является одним из символов Новороссийска.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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