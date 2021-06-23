Режиссер Чингиз Расулзаде найден мертвым на своей даче

22 июня на 50-м году жизни скончался режиссер и сценарист Чингиз Расулзаде. Об этом сообщает "Sputnik Азербайджан" со ссылкой на исполнительного директора компании ButaFilm Видади Рустамова.

Как уточнено, Расулзаде долгое время жил один на даче, и пока точная причина смерти режиссера не установлена: "он либо упал и скончался от удара, либо причиной стал сердечный приступ".

"Он ничем не болел, никаких болезней у него не было, поэтому, когда мне позвонил и сообщил его брат о смерти Чингиза, я был в шоке", - рассказал Рустамов.

Чингиз Расулзаде родился в 1972 году в Баку в семье инженеров. Окончил Азербайджанский институт искусств и в 2005-м - режиссёрский факультет ВГИКа.

На счету: "Мимы о жизни", "Жесты… Примирение", "Второй", драма "Куклы".