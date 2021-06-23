Русист из Узбекистана: Язык Пушкина нельзя выучить дистанционно

Закрытие образовательных учреждений в Узбекистане, по мнению русиста, вызвало негативные последствия. Прежде всего пострадало качество образования. Ведь несмотря на то, что в республике появились различные виды дистанционного обучения, медленная скорость интернета и отсутствие гаджетов у многих учеников затрудняли учебу. Во время самоизоляции у учителей не было возможности послушать, как ребенок читает, нельзя было написать диктант.

Старшее поколение Узбекистана, пишет Ахмеджон, очень хорошо владеет русским языком, ведь во времена СССР там проживало много русскоязычных, и языком межнационального общения был русский. Только языковые контакты со старшими помогут молодежи начать говорить, убежден педагог.

К слову, и образование раньше было устроено так, чтобы дети овладели "великим и могучим". "В национальных школах - по пять-шесть часов в неделю. А сейчас их всего два, - сетует учитель. - Мало того, один урок отдан литературному чтению".

Есть у русиста претензии и к учебникам. Он уверен, что их качество заметно возрастет, если их будут писать узбекские и российские специалисты вместе. По современным трудно учить детей русскому языку, считает он.