Совфед запретил россиянам участвовать в работе нежелательных НПО

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, по которому гражданам РФ и российским юрлицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными.

Согласно документу, денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга вне зависимости от их суммы. Перечень таких стран будет сформирован ведомством по согласованию с Центробанком. Затем его отправят в личные кабинеты финансовых организаций. При этом ограничение не будет распространяться на переводы в адрес российских банков.

Кроме того, признаются нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем неправительственным организациям, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются деятельностью, угрожающей конституционному строю и безопасности государства.