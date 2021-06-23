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23.06.2021 14:34
Рубрика: Власть

Совфед запретил россиянам участвовать в работе нежелательных НПО

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, по которому гражданам РФ и российским юрлицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными.

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Согласно документу, денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга вне зависимости от их суммы. Перечень таких стран будет сформирован ведомством по согласованию с Центробанком. Затем его отправят в личные кабинеты финансовых организаций. При этом ограничение не будет распространяться на переводы в адрес российских банков.

Кроме того, признаются нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем неправительственным организациям, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются деятельностью, угрожающей конституционному строю и безопасности государства.

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