Украина запретила въезд россиянам без ПЦР

Киев запретил въезд на территорию Украины без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус гражданам России, а также из Великобритании (включая Северную Ирландию), Индии и Португалии. Таким образом украинские власти стремятся ограничить распространение индийского штамма коронавируса. Запрет вступает в силу с 25 июня, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

При этом анализы должны быть проведены непосредственно в пунктах пропуска на территорию Украины.

В настоящее время на Украине зафиксированы два случая заболевания индийским штаммом (штаммом "дельта"). Оба пациента (женщина и ребенок, прибывшие из России) находятся в стабильном состоянии в Александровской больнице Киева.