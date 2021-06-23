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23.06.2021 21:13
Рубрика: В мире

Украина запретила въезд россиянам без ПЦР

Текст: Константин Волков

Киев запретил въезд на территорию Украины без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус гражданам России, а также из Великобритании (включая Северную Ирландию), Индии и Португалии. Таким образом украинские власти стремятся ограничить распространение индийского штамма коронавируса. Запрет вступает в силу с 25 июня, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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При этом анализы должны быть проведены непосредственно в пунктах пропуска на территорию Украины.

В настоящее время на Украине зафиксированы два случая заболевания индийским штаммом (штаммом "дельта"). Оба пациента (женщина и ребенок, прибывшие из России) находятся в стабильном состоянии в Александровской больнице Киева.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Пандемия коронавируса COVID-19

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