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Умер актер Алексей Рубинский

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    23.06.2021, 11:08
Текст:   Олег Усков

В ночь на 22 июня в Харькове на 69-м году жизни скончался актер, режиссер, драматург, художник и театральный деятель Алексей Рубинский. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на коллегу народного артиста Украины Михаила Озерова.

Рубинский родился 27 декабря 1952 года Днепропетровске. В 1975-м окончил театральное отделение кафедры театра кукол Харьковского института искусств и с того же года - актер Харьковского государственного академического театра кукол имени Афанасьева. В 1983-1984 - педагог, а с 2000-го - доцент кафедры мастерства актера и режиссуры театра анимации Харьковского института искусств.

В театре артист сыграл более 130 ролей. Участник и лауреат многих региональных и международных театральных фестивалей.

На экранах начал появляться в нулевых: "УВД. Курс молодого бойца", "Высшая мера", "Когда боги уснули", "Милицейская академия", "Исповедь дьявола", "Распятые", российско-украинский проект "Ситуация 202".

Харьковскому театру кукол актер отдал 45 лет жизни, не прекращая работы, несмотря на полную потерю слуха в 2013-м. "Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать", - вспоминает Озеров.

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