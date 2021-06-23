Умер актер Валентин Рыжий

Советский, российский актер, режиссер и театральный деятель Валентин Рыжий скончался 21 июня в возрасте 75 лет. Некролог опубликован на сайте Театра на Таганке.

"За свою жизнь Валентин поставил более пятидесяти спектаклей и был занят в качестве актера в спектаклях Таганки. В Театре на Таганке работал с 1995 года. Одной из его самых известных постановок стал яркий спектакль "Москва-Петушки" по одноименной поэме Венедикта Ерофеева", - сказано в сообщении.

Время и место прощания с артистом будут известны позднее.

Валентин Леонидович Рыжий родился 23 января 1946 года в Минске. После окончания школы поступил в Белорусский Государственный Университет на факультет радиофизики, откуда после второго курса ушел. В 1963-м поступил на актерский факультет Белорусского театрально-художественного института, который успешно окончил в 1967-м. В 1968-1969 годах проходил армейскую службу в Центральном театре Советской армии. В 1975-м поступил в ГИТИС и в 1980 году окончил там режиссерский факультет. Проходил стажировку руководящих кадров при Министерстве культуры СССР (художественный руководитель - Марк Захаров).

Работал режиссером в Белорусском государственном молодежном театре, в Театре-студии московской консерватории, в Ленкоме, в Театре на Таганке (заместитель Любимова по творческим и организационным вопросам, с 1995-го - как режиссер-постановщик). Был главным режиссером в Московском молодежном театре "На Красной Пресне".

Гастролировал со своими спектаклями по США, Германии, Израилю, Японии, другим странам.

Сниматься начал в 1971-м: "Жизнь и смерть дворянина Чертопханова", "Золотое крыльцо", "Горя бояться - счастья не видать", "Шарашка", сериал с Ходченковой и Епифанцевым "Банды", сатирический киножурнал "Фитиль".